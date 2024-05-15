Про це розповіла українська реперка alyona alyona (справжнє ім’я Альона Савраненко) у себе в Instagram.

«Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати і саму делегацію. Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показали наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом», — написала вона.

За словами учасниці конкурсу, в української делегації складнощі почались ще на етапі створення футболок: типографії або не працювали, або відмовлялися наносити принт з текстом FREE AZOVSTAL DEFENDERS («звільнить захисників Азовсталі»). Втім, одна з типографій після п’ятого дзвінка погодилася допомогти, сказала музична виконавиця. Перед входом у залу члени делегації вдягнули ці футболки під інший одяг.

«З’явитися у футболках FREE AZOVSTAL DEFENDERS було дуже ризиковою та складною задачею. Будь-які надписи та бренди були заборонені, охорона перевіряла весь одяг і, якщо на ньому був надпис, просили зняти його або ж заклеювали надписи чорним скотчем», — стверджує Савраненко.