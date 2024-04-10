Вони гинуть від російських обстрілів, сонарів та шумів від вибухів.

Про це заявив доктор біологічних наук та начальник науково-дослідного відділу національного природного парку “Тузлівські лимани”, що на Одещині.

«Ми рахуємо, що їх тисячі – загиблих дельфінів. І ми дуже хвилюємося, що популяція всіх трьох видів, чорноморських китоподібних дуже стрімко зникає. Тому що від початку війни загинуло, за нашими оцінками, біля 50 тисяч. І ці рідкісні тварини продовжують гинути», — сказав науковець.

Він сказав, що науковці звернулися до української влади з проханням створити великий водний резервуар, де будуть умови для розмноження дельфінів.

Так можна буде зберегти їх від зникнення.

За словами науковця, від війни гинуть також і птахи, постійні обстріли вплинули на міграцію та продуктивність популяції птахів.

Деякі з них після вибухів почали розлітатися і шукати більш безпечні місця. На території нацпарку “Тузлівські лимани” налічують понад 260 видів птахів. Тут є мартини, чаплі, фламінго та багато інших. Лимани для них — свого роду “харчевня”, розповів Іван Русєв.