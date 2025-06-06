Демократи критикують податковий законопроєкт Трампа через загрозу медичній допомозі

Згідно з повідомлення АП (Associated Press)

У Палаті представників США триває активна боротьба демократів проти податкового законопроєкту президента Дональда Трампа, який передбачає значні податкові пільги та скорочення витрат. Лідер демократів Гакім Джеффріс заявив, що цей законопроєкт може позбавити медичної допомоги понад 16 мільйонів американців.

Джеффріс охарактеризував ініціативу як податкову аферу Республіканської партії, яка може мати руйнівні наслідки для системи охорони здоров’я в країні.

“Один великий потворний законопроєкт Трампа позбавить медичної допомоги понад 16 мільйонів американців. Інші по всій країні платитимуть вищі страхові внески, доплати та франшизи через цю безпрецедентну атаку на Medicaid, Medicare та Закон про доступне медичне обслуговування. Лікарні закриватимуться, будинки для літніх людей закриватимуться, і люди помиратимуть, якщо податкова афера Республіканської партії колись стане законом”, – Гакім Джеффріс

Конгресмен також підкреслив, що республіканці планують найбільше в історії США скорочення допомоги на харчування, вилучивши понад 300 мільярдів доларів із програми SNAP.

“Ці екстремісти буквально виривають їжу з рота дітей, людей похилого віку та ветеранів у США. Все це робиться для того, щоб республіканці могли надати величезні податкові пільги своїм донорам-мільярдерам, а потім вони хочуть всучити американському народу рахунок, в тому числі шляхом збільшення дефіциту більш ніж на три трильйони доларів, обтяжуючи наших дітей і онуків таким фіскальним багажем, який зашкодить їхній здатності мати процвітаюче майбутнє, і ставить Америку на можливий шлях до банкрутства”, – Гакім Джеффріс

Дональд Трамп висловив бажання, щоб його “великий, красивий” законопроєкт про податкові пільги та скорочення витрат був підписаний до 4 липня, і чинить тиск на Сенат для швидкого ухвалення документа.

Законопроєкт передбачає продовження податкових пільг, затверджених у 2017 році, а також введення нових, зокрема скасування податків на чайові. Окрім того, документ включає виділення 350 мільярдів доларів на безпеку кордонів, депортації та національну безпеку.

Щоб компенсувати втрати в податкових надходженнях і уникнути збільшення державного боргу, який наразі становить 36 трильйонів доларів, республіканці пропонують скоротити федеральні витрати, зокрема запровадити вимоги до роботи для деяких отримувачів соціальної допомоги. За оцінками, 8,6 мільйона людей можуть втратити медичне обслуговування, а майже 4 мільйони – пільги за програмою SNAP.

Документ також передбачає підвищення ліміту державного боргу на 4 трильйони доларів, щоб дозволити уряду більше запозичень для покриття витрат.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер назвав законопроєкт Трампа “потворним” і закликав сенаторів звернути увагу на критику, зокрема від Ілона Маска.

“За димом і дзеркалами ховається жорстока та драконівська правда: податкові пільги для надбагатих, що оплачуються шляхом скорочення медичного обслуговування мільйонів американців”, – Чак Шумер

Кінцевий термін ухвалення законопроєкту – 4 липня – є критично важливим не лише для президента, а й для міністра фінансів Скотта Бессента. Він попередив Конгрес, що без підвищення стелі боргу США можуть зіткнутися з неможливістю оплачувати рахунки вже в середині літа.

Бессент також провів закриті зустрічі з сенаторами та керівництвом Республіканської партії, щоб обговорити подальші кроки.