До 2051 року чисельність населення України зменшиться до 25,2 мільйона осіб.

Для мінімізації наслідків цієї кризи Кабмін затвердив Стратегію демографічного розвитку країни на період до 2040 року.

Зазначається, що через виклики і загрози, з якими Україна стикнулася через російське вторгнення, чисельність населення України, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, до 2041 року може скоротитися до 28,9 млн осіб, а до 2051 року — до 25,2 млн осіб.

Причинами ухваленої стратегії називають:

війну;

низьку народжуваність;

міграцію;

високий рівень передчасної смертності;

розбалансування ринку праці тощо.

У Стратегії вказується на необхідність “формування середовища, сприятливого для народження та виховання дітей, із забезпеченням економічної самодостатності сімей”.

Йдеться про безпеку, розбудови країни (зокрема, критичної і соціальної інфраструктури), доступність житла, якісної охорони здоров’я, робочих місць тощо.

Окремо наголошується на необхідності повернення в Україну тих українців, які нині проживають за кордоном.