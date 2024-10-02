Для мінімізації наслідків цієї кризи Кабмін затвердив Стратегію демографічного розвитку країни на період до 2040 року.
Зазначається, що через виклики і загрози, з якими Україна стикнулася через російське вторгнення, чисельність населення України, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, до 2041 року може скоротитися до 28,9 млн осіб, а до 2051 року — до 25,2 млн осіб.
Причинами ухваленої стратегії називають:
- війну;
- низьку народжуваність;
- міграцію;
- високий рівень передчасної смертності;
- розбалансування ринку праці тощо.
У Стратегії вказується на необхідність “формування середовища, сприятливого для народження та виховання дітей, із забезпеченням економічної самодостатності сімей”.
Йдеться про безпеку, розбудови країни (зокрема, критичної і соціальної інфраструктури), доступність житла, якісної охорони здоров’я, робочих місць тощо.
Окремо наголошується на необхідності повернення в Україну тих українців, які нині проживають за кордоном.
- У МВС повідомили, скільки людей в Україні визнано зниклими безвісти
- В МЗС пояснили, як заохочуватимуть українців повернутися на батьківщину
- В уряді з’явиться нова інституція — Міністерство повернення українців, — Арахамія