Про це повідомляє Reuters.
ДеЛауро в листі наголосила, що Маск, завдяки своїм масштабним інвестиціям у Китаї та зв’язкам з керівництвом Комуністичної партії Китаю, міг вплинути на зміну фінансового законодавства США.
“Масштабні інвестиції Маска в Китай у ключових секторах, а також його особисті зв’язки з керівництвом Комуністичної партії Китаю ставлять під питання справжню причину його опору початковій версії законопроєкту про фінансування уряду”, – написала вона.
Демократка також зазначила, що Tesla, близько 50% автомобілів якої виробляються на шанхайському заводі, отримала майже чверть доходу у 2023 році від продажів китайського виробництва. Крім того, компанія нещодавно розпочала будівництво заводу вартістю $200 мільйонів у Китаї для виробництва великих акумуляторів, що є критично важливими для електромобільної галузі.
Вона підкреслила, що прихильники регулювання інвестицій у Китай закликали включити виробництво великих акумуляторів до списку технологій, які повинні підлягати перевірці інвестицій США за кордон.
ДеЛауро також згадала, що Міністерство фінансів США у жовтні затвердило правила, які з 2 січня обмежать американські інвестиції в такі китайські сектори, як штучний інтелект і інші технології, що можуть загрожувати національній безпеці США.
Виступаючи в Палаті представників, ДеЛауро пообіцяла боротися за ці положення в майбутньому.
“Це необхідно зробити, щоб захистити наші ланцюги постачання та критично важливі можливості”, – заявила вона
Вона додала, що Маск “залякав республіканців, змусивши їх відступити від своїх обіцянок”.
Зі свого боку, Маск відреагував на заяви ДеЛауро серією критичних дописів у соцмережі X, де навіть закликав до її виключення з Конгресу.
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