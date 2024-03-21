Про це повідомляє The Hill.

Концепція кредиту є небажаною для демократів, вони наполягають на ухваленні пакету допомоги для України обсягом $60 млрд. Але якщо стратегія, яку спікер Джонсон запропонував сенаторам-республіканцям минулого тижня, зможе вивести Україну з глухого кута, деякі демократи кажуть, що вони тільки за.

“Демократи підтримують допомогу Україні. Називайте це кредитом чи як завгодно, але дайте їм ресурси. Ви повинні надати їм допомогу. Якщо це буде кредит, то це буде допомога; якщо це буде пакет допомоги без жодних вимог, то це все одно буде допомога“, — висловився член Комітету з питань внутрішньої безпеки Бенні Томпсон.

За словами видання, мало хто з конгресменів вірить, що Україна, яка зіткнеться із післявоєнною відбудовою, поверне ці кредити, проте така схема дозволить республіканцям сказати своїм виборцям, що вони намагаються полегшити фінансовий тягар для американських платників податків.