15 травня 2025 року в Полтаві продовжили демонтаж пам’ятника, розташованого на місці відпочинку Петра І. За словами директорки державного історико-культурного заповідника “Поле Полтавської битви” Євгенії Щербини, цього дня комунальні служби планували розібрати п’єдестал. Вона також зазначила, що повний обсяг робіт стане зрозумілим лише після початку розбору конструкції.

Демонтаж пам’ятника розпочався 2 травня, коли з конструкції зняли верхню частину – шолом, меч та щит. Протягом 3 та 5 травня продовжували знімати бокові панелі та очищали внутрішню частину пам’ятника від піщаної засипки. Однак 10 травня роботи не відбулися через відсутність робітників у призначений час.

Експертна рада Міністерства культури 8 вересня 2022 року рекомендувала демонтувати три імперські пам’ятники у Полтаві, серед яких пам’ятник на місці відпочинку Петра І. Місцева влада підготувала необхідну документацію для виключення цих об’єктів з державних реєстрів пам’яток.

У травні 2023 року Полтавський обласний департамент культури направив документи щодо Монумента Слави для розгляду експертною комісією Мінкульту. 28 березня 2024 року на засіданні Координаційної ради при Полтавській ОВА обговорили питання знесення російських імперських пам’яток у місті. А 31 січня 2025 року Міністерство культури ухвалило рішення про виключення 15 об’єктів культурної спадщини Полтави з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, серед яких і пам’ятник Петру І на Шведській Могилі.

Монумент Слави у Корпусному саду Полтави був споруджений у 1805-1811 роках на честь сторіччя Полтавської битви, розповідає завідувачка відділу пам’яткознавства Полтавського краєзнавчого музею Наталія Сиволап. Пам’ятник на місці відпочинку Петра І розташований на перехресті вулиць Спаської та Пилипа Орлика, де цар зупинявся на другий день після битви. Перший цегляний монумент було встановлено у 1817 році, а у 1849 році його замінили на чавунний.

Ще один пам’ятник, присвячений 200-річчю Полтавської битви, – це монумент коменданту фортеці Олексію Келіну і захисникам Полтави, встановлений у 1909 році на місці четвертого бастіону фортеці. До 1918 року його увінчувала фігура двоголового орла.