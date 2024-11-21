Сьогодні, 21 листопада, в Україні вшановують мужність і професіоналізм військових, які стоять на захисті країни у складі Десантно-штурмових військ (ДШВ).

Десантно-штурмові війська ЗСУ є символом сили, відваги та непохитності. Цей рід військ залишається невід’ємною частиною оборони України, демонструючи професіоналізм і вірність присязі в найгарячіших точках фронту.

ДШВ отримали особливе значення після початку повномасштабної агресії Росії проти України. Вони беруть участь у найважливіших операціях, зокрема в обороні ключових населених пунктів, проривах ліній фронту та забезпеченні стратегічних успіхів.

З моменту створення незалежної України десантники пройшли трансформацію, адаптувавшись до сучасних викликів війни. Їхні підрозділи оснащені новітньою технікою та озброєнням, що дозволяє ефективно діяти в умовах бойових дій високої інтенсивності.

Символом десантників є берет кольору марун – знак сили духу та єдності. Офіційним гаслом Десантно-штурмових військ України є “Завжди перші!”. Воно символізує готовність десантників діяти в найскладніших умовах і брати на себе найважливіші завдання першими, демонструючи свою рішучість, відвагу та професіоналізм.

ДШВ залишаються однією з найбільш боєздатних і стратегічно важливих структур ЗСУ, і їхній внесок у перемогу України неможливо переоцінити.