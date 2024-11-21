Щороку 21 листопада країна згадує ключові події двох революцій, що визначили шлях України до демократії, прав людини та європейських цінностей.

Щороку 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. Це свято увічнює подвиг учасників Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013–2014 років, які назавжди змінили історію країни.

День гідності та свободи був встановлений указом президента України у 2014 році. Цей день обрано на знак початку двох ключових подій в історії країни, що символізують боротьбу за права, свободу та демократичні цінності.

21 листопада 2004 року в Києві розпочалася Помаранчева революція. Громадяни масово вийшли на вулиці, протестуючи проти фальсифікацій під час другого туру президентських виборів. Люди вимагали чесного виборчого процесу та прозорості. Після масштабних протестів і тиску з боку суспільства Верховний Суд України ухвалив рішення про повторне голосування, що стало перемогою для громадянського суспільства.

21 листопада 2013 року став початком Революції Гідності. Цього дня уряд вирішив припинити процес підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це рішення викликало хвилю протестів, що спочатку розпочалися як мирна студентська акція, а згодом переросли у національний рух за європейський шлях розвитку. Революція досягла свого апогею після жорстокого розгону демонстрантів у ніч на 30 листопада, що викликало обурення суспільства і ще більший спротив.

Цей день — символ непохитності духу українського народу, його єдності та здатності захищати власну свободу. Він нагадує про величезну ціну, яку заплатили українці за право жити у вільній і демократичній державі.

У цей день українці згадують подвиги “Небесної Сотні”, які загинули під час Революції Гідності, а також усіх, хто став на захист країни.

В усіх регіонах України проводяться пам’ятні заходи, панахиди та покладання квітів. У столиці на Майдані Незалежності та алеї Героїв Небесної Сотні організовують офіційні церемонії, виступи громадських діячів, ветеранів та активістів.

День гідності та свободи — це нагадування кожному українцю про незламність духу народу, його здатність боротися за свої права, незалежність та майбутнє держави. Цей день також символізує важливість єдності, яка є головною умовою для досягнення національних цілей.

Сьогодні свято також закликає до пам’яті про тих, хто віддав своє життя, борючись за свободу, і нагадує, що боротьба за незалежність України триває.