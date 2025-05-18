Сьогодні, 18 травня, о 12:00, в Україні відзначать хвилину мовчання на честь жертв депортації кримськотатарського народу. Ця дата є особливою, адже 81 рік тому, за наказом Сталіна, радянська влада насильно вивезла з Криму понад 200 тисяч кримських татар.

Згідно з інформацією, наданою представництвом президента України в Криму, під час депортації людей вантажили у переповнені товарні вагони без їжі, води та медичної допомоги. Багато з них загинули в дорозі, інші не витримали жахливих умов заслання, ставши жертвами хвороб, голоду та виснаження. Радянська влада намагалася знищити саму ідентичність кримськотатарського народу, його культуру, мову та пам’ять, позбавляючи їх присутності на рідній землі.

У 2015 році Верховна Рада України визнала депортацію кримських татар актом геноциду, встановивши 18 травня Днем пам’яті жертв цього злочину.

Представництво президента підкреслило, що “історія, яку замовчують, повторюється”. Сьогодні, в умовах нової російської окупації Криму, кримські татари знову стикаються з арештами, катуваннями та переслідуваннями. Хвилина мовчання – це не лише вшанування пам’яті загиблих, а й прояв солідарності з тими, хто пережив цю трагедію. Це сигнал для світу про те, що ми пам’ятаємо. У цей момент все стихає, щоб голос історії звучав гучніше, адже це мовчання говорить за тисячі зруйнованих родин і втрати, які ніколи не зникнуть.

Також варто зазначити, що в Києві 18 травня буде організовано простір пам’яті та підтримки. З 14:00 до 20:00 біля Меморіалу жертв геноциду відбудуться заходи, присвячені Дню пам’яті.