18 травня в Україні відзначають День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Ця дата має особливе значення, адже саме в 1944 році, за наказом Йосипа Сталіна, розпочалося масове виселення кримських татар з їхньої батьківщини. За одну ніч було депортовано близько 200 тисяч людей.

Депортованих збирали на залізничних станціях і вивозили у товарних вагонах, переважно до країн Центральної Азії. Багато з них загинули в дорозі через жахливі умови перевезення, голод і спрагу. Ця трагедія стала однією з найжорстокіших етнічних чисток в історії Радянського Союзу.

Історики зазначають, що для організації депортації було залучено тисячі співробітників Держбезпеки та військових, які супроводжували кримських татар до місць заслання. Майже половина депортованих загинула в засланні через хвороби, голод і важкі умови життя.

Офіційно кримським татарам дозволили повернутися до Криму лише у 1989 році. До цього часу вони були змушені жити в спецпоселеннях, позбавлені багатьох громадянських прав. У 2015 році Верховна Рада України визнала депортацію кримськотатарського народу геноцидом і встановила 18 травня Днем пам’яті жертв цієї трагедії.

До цієї важливої дати було підготовлено документальний проєкт “Пам’ять/Hatıra”, прем’єра якого відбулася 18 травня 2025 року. У стрічці розповідаються історії трьох поколінь кримських татар, частина матеріалу була знята в окупованому Криму. Проєкт має на меті зберегти пам’ять про геноцид і передати її майбутнім поколінням.