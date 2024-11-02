В Україні указом Президента перенесено на 4 грудня дату святкування Дня ракетних військ і артилерії. Раніше свято відзначали 3 листопада.

Про це йдеться у тексті відповідного указу №748.

У Генштабі ЗСУ пояснили, що з ініціативою перенесення Дня ракетних військ і артилерії на іншу дату виступило командування ракетних військ і артилерії, оскільки вважає, що у відзначенні військово-професійного свята 3 листопада є радянське коріння.

Таким чином, указ Президента України від 31 жовтня 1997 року № 1215/97 “Про День ракетних військ і артилерії” втратив чинність.

“Започаткування святкування 4 грудня, у День Святої Варвари, сьогодні відповідає духу і суті героїчних воїнів ракетних військ і артилерії, які захищають нашу свободу і Незалежність у боротьбі проти російських окупантів”, — зазначають у Генштабі.

У європейській традиції покровителькою артилеристів вважається свята Варвара — одна з найшанованіших святих в українській християнській культурі. У її життєписі є подія, пов’язана з блискавкою та громом, що символізують потужну руйнівну силу артилерійських гармат.

Також варто згадати практику вшанування святої Варвари як покровительки артилеристів у збройних силах різних країн, зокрема Іспанії, Франції, Польщі та США.