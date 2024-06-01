Росіяни викрадають маленьких українців, змушують вчитись у підвалах і проживати жах повномасштабної війни в країні кожен день. Межа розповідає, як проходить Міжнародний день дітей в Україні під час війни.

Міжнародний день захисту дітей, який відзначається 1 червня, набуває особливої актуальності для України в цей час.

Раніше “Межа” повідомила про кількість вбитих Росією дітей та кількість постраждалих. Війська РФ від початку повномасштабного вторгнення вбили в Україні 550 дітей, ще щонайменше 1354 поранили.

Найбільше дітей постраждали в Донецькій області – 534, а також у Харківській – 379, Херсонській – 152, Дніпропетровській – 139, Київській – 130, Запорізькій – 108, Миколаївській – 107.

Через щоденні обстріли в Україні діти залишаються сиротами, або самі стають жертвами незаконних дій Російської Федерації.

Зокрема, 28 травня внаслідок удару російських військ по Селидовому Донецької області загинув 13-річний хлопчик.

Того ж дня чотирирічний хлопчик постраждав через ворожий обстріл Олексієво-Дружківки Краматорського району Донецької області.

Внаслідок російської агресії, 2021 дитина зникла безвісти. З початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росія проводить цілеспрямовану політику депортації, викрадення та русифікації українських дітей, які опинилися на окупованих територіях.

Найбільше страждають діти, які з різних причин були позбавлені батьківського піклування – після того, як їхніх батьків заарештували чи вбили окупанти, внаслідок вимушеного розлучення у зоні бойових дій, діти-сироти чи вихованці інтернатів. Також дітей викрадають з українських державних установ на окупованих територіях, вивозять під виглядом поїздки у “літні табори”, а звідки вже не повертають до рідних.

Українським дітям незаконно надають російське громадянство, вивозять їх на ворожу територію, примушують усиновлювати, призначають так званих “опікунів” і створюють перешкоди для повернення до рідних і проживання на батьківщині. При цьому окупанти намагаються “перевиховати” дітей, проводять активну русифікацію та нав’язують “російські цінності”.

Внаслідок атак було повністю зруйновано майже 400 освітніх закладів. Пошкодження отримали близько 3,5 тисячі шкіл, що становить майже кожну сьому школу. Більш як мільйон дітей в Україні навчаються повністю онлайн, тому що ворог атакує прифронтові регіони.