День зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України було встановлено 10 лютого 2011 року з метою підтримання престижу служби в цих підрозділах. Згідно з наказом міністра оборони, це свято відзначається щорічно 3 липня.
Зенітно-ракетні війська України з перших годин війни ефективно збивали ворожі цілі, запобігаючи агресору встановити контроль над українським небом.
Важливість цих підрозділів очевидна: на сьогодні вони знищили 2335 ворожих ракет, понад 11,5 тисяч безпілотників, 360 літаків та 326 вертольотів.
Для цього українські зенітники використовують ЗРК Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP/T, С-300, С-125, “Тор”, “Бук”, “Оса” та інші системи.
Президент України у привітанні повідомив, що завдяки воїнам зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищено тисячі ворожих цілей: ракет, літаків, вертольотів та безпілотників. Вони забезпечують ефективний захист наших міст і громад вдень і вночі, за будь-яких умов. Їхня робота рятує життя наших людей, зберігає інфраструктуру.
“Дякую за професіоналізм і влучність, які дають нашій державі необхідний захист. Робимо все, щоб ви мали ще більше інструментів для боротьби з російським терором”, — написав Зеленський.
- Російська армія активізувалася на Торецькому напрямку, — Генштаб
- Китай розробляє копію “Шахеда” для постачання в Росію, — Bloomberg
- Україні дозволять стріляти на більшу відстань, якщо РФ спробує розширити фронт, — Держдеп США