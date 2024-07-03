3 липня відзначається День зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ. Під час повномасштабної війни, розв'язаної РФ, наші зенітники захищають повітряний простір України від ворожих атак.

День зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України було встановлено 10 лютого 2011 року з метою підтримання престижу служби в цих підрозділах. Згідно з наказом міністра оборони, це свято відзначається щорічно 3 липня.

Зенітно-ракетні війська України з перших годин війни ефективно збивали ворожі цілі, запобігаючи агресору встановити контроль над українським небом.

Важливість цих підрозділів очевидна: на сьогодні вони знищили 2335 ворожих ракет, понад 11,5 тисяч безпілотників, 360 літаків та 326 вертольотів.

Для цього українські зенітники використовують ЗРК Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP/T, С-300, С-125, “Тор”, “Бук”, “Оса” та інші системи.

Президент України у привітанні повідомив, що завдяки воїнам зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищено тисячі ворожих цілей: ракет, літаків, вертольотів та безпілотників. Вони забезпечують ефективний захист наших міст і громад вдень і вночі, за будь-яких умов. Їхня робота рятує життя наших людей, зберігає інфраструктуру.

“Дякую за професіоналізм і влучність, які дають нашій державі необхідний захист. Робимо все, щоб ви мали ще більше інструментів для боротьби з російським терором”, — написав Зеленський.