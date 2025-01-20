Про це Зеленський написав у соцмережі Х.

“Вітаю Президента Трампа та американський народ з інавгурацією 47-го Президента Сполучених Штатів. Сьогодні день змін, а також день надії на розв’язання багатьох проблем, включаючи глобальні виклики. Президент Трамп завжди рішучий, а оголошена ним політика “Мир через силу” дає можливість зміцнити американське лідерство і досягти довгострокового і справедливого миру, що є пріоритетом”, – наголосив Зеленський.

Український президент підкреслив, що нинішній момент є вирішальним для формування майбутнього цього століття.

“Ми всі повинні працювати разом, щоб воно стало великим і успішним століттям для демократій, а не для тих, хто хоче, щоб ми зазнали поразки”, – зазначив він.

Зеленський також побажав Трампу успіхів і висловив сподівання на продуктивну співпрацю.

“Разом ми сильніші, і ми можемо забезпечити більшу безпеку, стабільність та економічне зростання для світу та наших двох країн”, – підсумував глава держави.