Денис Бігус підтвердив співпрацю з військовою контррозвідкою СБУ

Про це він розповів на своєму YouTube-каналі
Денис Бігус, журналіст-розслідувач та засновник проєкту Bihus.info, підтвердив свою роль позаштатного працівника Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України. Цю інформацію він озвучив у відеозверненні на своєму YouTube-каналі, коментуючи заяви народного депутата Олексія Гончаренка.
Бігус зазначив, що наприкінці 2023 року він залишив лави Патрульної поліції, після чого його залучили до виконання окремих завдань у військовій контррозвідці СБУ. Таким чином, він став позаштатним співробітником цього відомства.
“Я пишаюсь тим, що можу, нехай і трошки, допомогти ДВКР СБУ з війною.”
Журналіст також підкреслив, що не отримує ані зарплати з державного бюджету, ані статусу резервіста, а посвідчення, яке оприлюднив Гончаренко, “не дає майже нічого, крім можливості інколи працювати з якимись штуками і відвідувати якісь місця”.
Він відреагував на звинувачення Гончаренка, стверджуючи, що той свідомо спотворив назву департаменту СБУ у документах, щоб ввести громадськість в оману.
“Коли хтось з СБУ робить херню – редакція про це знімала, знімає і буде знімати. А коли воює війну – я їй допомагав, допомагаю і буду допомагати всім, чим можу.”
Передумови та контекст
У травні Bihus.Info опублікував розслідування, яке стосувалося джерел фінансування “Гончаренко-центрів”. За інформацією журналістів, ці центри пов’язані з бізнесом аграрія Олега Бахматюка, якого підозрюють у корупційних діях.
Після публікації Гончаренко звернувся до Bihus.Info з вимогою надати інформацію про бюджет, донорів, штат та сплачені податки. Бігус відповів, що донори не впливають на зміст розслідувань.
Bihus.Info є незалежною редакцією, яка спеціалізується на журналістських розслідуваннях, зокрема, у сфері корупції в органах влади та силових структурах.
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