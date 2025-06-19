Денис Бігус підтвердив співпрацю з військовою контррозвідкою СБУ

Про це він розповів на своєму YouTube-каналі

Денис Бігус, журналіст-розслідувач та засновник проєкту Bihus.info, підтвердив свою роль позаштатного працівника Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України. Цю інформацію він озвучив у відеозверненні на своєму YouTube-каналі, коментуючи заяви народного депутата Олексія Гончаренка.

Бігус зазначив, що наприкінці 2023 року він залишив лави Патрульної поліції, після чого його залучили до виконання окремих завдань у військовій контррозвідці СБУ. Таким чином, він став позаштатним співробітником цього відомства.

“Я пишаюсь тим, що можу, нехай і трошки, допомогти ДВКР СБУ з війною.” – Денис Бігус

Журналіст також підкреслив, що не отримує ані зарплати з державного бюджету, ані статусу резервіста, а посвідчення, яке оприлюднив Гончаренко, “не дає майже нічого, крім можливості інколи працювати з якимись штуками і відвідувати якісь місця”.

Він відреагував на звинувачення Гончаренка, стверджуючи, що той свідомо спотворив назву департаменту СБУ у документах, щоб ввести громадськість в оману.

“Коли хтось з СБУ робить херню – редакція про це знімала, знімає і буде знімати. А коли воює війну – я їй допомагав, допомагаю і буду допомагати всім, чим можу.” – Денис Бігус

Передумови та контекст

У травні Bihus.Info опублікував розслідування, яке стосувалося джерел фінансування “Гончаренко-центрів”. За інформацією журналістів, ці центри пов’язані з бізнесом аграрія Олега Бахматюка, якого підозрюють у корупційних діях.

Після публікації Гончаренко звернувся до Bihus.Info з вимогою надати інформацію про бюджет, донорів, штат та сплачені податки. Бігус відповів, що донори не впливають на зміст розслідувань.

Bihus.Info є незалежною редакцією, яка спеціалізується на журналістських розслідуваннях, зокрема, у сфері корупції в органах влади та силових структурах.