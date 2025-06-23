Зеленський присвоїв Денису Килимнику звання Героя України та бригадного генерала

Згідно з повідомленням з офіційного сайту Офісу президента України

Володимир Зеленський, президент України, нагородив Дениса Килимника, першого заступника керівника Центру спеціальних операцій “А” СБУ, почесним званням Героя України.

Крім того, Килимнику присвоєно нове військове звання – бригадний генерал. Ці укази, підписані главою держави, мають номери №373/2024 та №419/2025 і були опубліковані на офіційному сайті Офісу президента.

Згідно з указом №419/2025, Денис Килимник отримав звання Героя України з врученням ордена “Золота Зірка” за свою особисту мужність і героїзм, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння українському народу.

Указ №373/2024 підтверджує присвоєння полковнику Килимнику звання бригадного генерала.