Про це заявила Reuters повідається Reuters

Данія, яка в другій половині 2025 року займатиме головування в Раді Європейського Союзу, підтвердила свою підтримку вступу України до ЄС. Про це повідомила міністерка Данії у справах Європи Марі Б’єрре, згідно з інформацією Reuters.

“На жаль, Угорщина блокує, і ми намагаємося чинити на неї якомога більший тиск, а також робити все можливе, щоб Україна продовжувала необхідну роботу з реформ.” – Марі Б’єрре

Вона також зазначила, що Данія готова швидко закрити розділи переговорів про вступ, як тільки процес буде розблоковано.

“Коли ми дійдемо до того моменту, коли зможемо фактично відкрити конкретні розділи переговорів, ми будемо готові дуже швидко їх закрити.” – Марі Б’єрре

Крім того, Данія має намір досягти згоди між країнами щодо запланованих кліматичних цілей ЄС до 2040 року.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан рішуче виступає проти надання Україні військової допомоги з боку НАТО та ЄС, стверджуючи, що членство України в ЄС негативно вплине на угорських фермерів та економіку в цілому.

Нещодавно стало відомо, що Євросоюз розглядає можливість розділення заявок на вступ Молдови та України.

Угорщина блокує відкриття кластерів переговорів про вступ України до ЄС з початку 2025 року, заявляючи, що “членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини”.

Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина охарактеризувала заяви про відкриття переговорів лише з Молдовою як неконструктивні під час консультацій з Угорщиною.

30 квітня посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова повідомила, що ЄС наразі не розглядає можливість розділення процесів вступу України та Молдови. Єврокомісія сподівається на одночасне відкриття кластерів переговорів для обох країн.