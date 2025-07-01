Данія вводить обов'язкову військову службу для жінок з 2025 року

Про це повідомляє AP News

З 1 липня 2025 року Данія запровадила нові законодавчі норми, які зобов’язують жінок віком від 18 років проходити військову службу на рівні з чоловіками. Раніше жінки могли служити в армії лише на добровільних засадах.

Цей крок є частиною зусиль скандинавської країни щодо збільшення чисельності молоді в збройних силах, адже вперше обов’язковий призов поширюється на жінок. Хоча з 1970-х років жінки мали можливість служити на повний робочий день, їх участь у військовій службі залишалася добровільною.

З новими правилами, ухваленими парламентом Данії в червні, жінки, які досягнуть 18-річного віку з 1 липня, будуть включені до гендерно-нейтральної лотереї на призов, нарівні з чоловіками. Це означає, що обидві статі можуть служити добровольцями, а решта місць у війську заповнюватиметься за допомогою лотереї.

Ця реформа реалізується на фоні зростаючої військової напруги в Європі, зокрема через російську агресію, а також збільшення військових інвестицій у країни НАТО. Спочатку планувалося впровадження програми у 2027 році, але терміни були перенесені на літо 2025 року.

“Вони могли б брати участь у колективному стримуванні НАТО. Збільшення кількості призовників просто призвело б до посилення бойової потужності.” – полковник Кеннет Стрьом, керівник програми призову

Данія, населення якої складає близько 6 мільйонів, має приблизно 9000 професійних військовослужбовців. Очікується, що нова угода дозволить збільшити кількість призовників до 6500 осіб щорічно до 2033 року, в порівнянні з 4700 у минулому році.

Згідно з данським законодавством, всі фізично придатні чоловіки старше 18 років підлягають призову. Деякі чоловіки та жінки йдуть служити добровільно, а решта місць заповнюється лотереєю, в якій раніше брали участь лише чоловіки. Жінки-волонтери становлять близько 25% когорти 2024 року.

Тривалість служби також змінюється: вона збільшується з чотирьох до одинадцяти місяців, включаючи п’ять місяців базової підготовки, шість місяців оперативної служби та додаткові заняття.