Данія вимагає застосування Статті 7 ЄС проти Угорщини через блокування України

Із такою пропозицією витупила міністерка європейських справ Данії Марі Б’єрре, як пише Politico

Данія виступає за активне використання всіх можливостей правового механізму Європейського Союзу проти Угорщини через її порушення основних цінностей Блоку. Міністерка європейських справ Данії Марі Б’єрре підкреслила необхідність застосування Статті 7 Договору про ЄС, про що повідомляє Politico.

З 1 липня Данія взяла на себе головування в Раді ЄС, і одним із ключових напрямків її роботи є підтримка України на всіх рівнях: політичному, військовому, економічному та цивільному. Міністерка різко розкритикувала дії Угорщини, яка блокує початок переговорів щодо вступу України до ЄС, зазначивши, що Данія “готова розглянути всі політичні та практичні рішення для нашого руху вперед”.

Б’єрре також висловила намір ініціювати позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС за процедурою, передбаченою Статтею 7, через “порушення основоположних цінностей”. Вона закликала також розглянути можливість обмеження доступу до фондів ЄС для країн, які не дотримуються європейського законодавства.

У травні єврокомісарка Віриа Кос повідомила, що Україна та Молдова мають спільно відкрити перший переговорний кластер щодо вступу до ЄС. Наразі підтримка відкриття переговорів з Молдовою є одностайною, тоді як Угорщина блокує переговори з Україною. Єврокомісія розглядає можливість розділити ці заявки, відкривши переговори з Молдовою без України, проте Данія виступає проти цього.

“Наша мета все ще полягає у відкритті першого кластера разом з Молдовою та Україною.” – Марі Б’єрре, міністерка європейських справ Данії

Стаття 7 Договору про Європейський Союз: що вона передбачає

Стаття 7 Договору про ЄС є важливим правовим механізмом, що дозволяє Євросоюзу реагувати на порушення основоположних цінностей державами-членами. Ці цінності включають демократію, верховенство права, повагу до прав людини, свободу та рівність.

Згідно з цією статтею, Рада ЄС може призупинити права країни, зокрема право голосу в Раді, але для цього потрібно одностайне рішення інших держав-членів. У вересні 2018 року Європарламент вперше підтримав запуск процедури за Статтею 7 проти Угорщини через загрозу основним цінностям ЄС, зокрема через порушення незалежності судів, свободи медіа та прав меншин.

Блокування Угорщиною вступу України до ЄС

З початку 2025 року Угорщина блокує відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Уряд країни стверджує, що членство України стане тягарем як для ЄС, так і для самої Угорщини.

Угорський уряд провів консультативний референдум, на якому угорцям було запропоновано висловитися проти вступу України до ЄС, аргументуючи це “7 ключовими загрозами”, серед яких економічні ризики, міграція та вплив на пенсійну систему.

26 червня 2025 року прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив результати референдуму: понад 2 мільйони угорців взяли участь, 95% з них проголосували проти членства України в ЄС. Хоча це опитування не має юридичної сили, Орбан використовує його як інструмент політичного тиску на партнерів у Євросоюзі.

“Лише 600 тисяч угорців взяли участь у консультативному референдумі, тоді як загальна чисельність населення країни перевищує 9,5 мільйона.” – Петер Мадяр, очільник угорської опозиційної партії “Тиса”

В Україні цю ініціативу вважають політичною маніпуляцією. Віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що це лише “невелика перепона, яка не завадить старту переговорів”.