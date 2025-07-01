Данія розпочала головування в Раді ЄС: пріоритети 2025 року

Як повідомляється на сайті Данського головування у ЄС

1 липня 2025 року Данія офіційно розпочала своє головування в Раді Європейського Союзу, яке триватиме до 31 грудня цього ж року. Цю інформацію було опубліковано на офіційному сайті Данського головування у ЄС. Данія прийняла естафету від Польщі.

Уряд Данії визначив два основні пріоритети на період свого головування: забезпечення безпечнішої Європи, що включає посилене управління міграцією до ЄС та постійну підтримку України, а також розвиток конкурентоспроможної та зеленої Європи.

“Сьогодні, у вівторок, 1 липня 2025 року, розпочинається головування Данії в ЄС. Уряд Данії обрав два основні пріоритети головування, які ми з нетерпінням чекаємо на виконання: безпечніша Європа, включаючи сильніше управління міграцією до ЄС та постійну підтримку України, а також конкурентоспроможна та зелена Європа. Головування триватиме до кінця року.” – Данське головування у ЄС

Головування Данії проходить під гаслом «Сильна Європа у мінливому світі» і має на меті зміцнення безпеки, конкурентоспроможності та екологічної стійкості Європейського Союзу.

У повідомленні зазначається, що ЄС сьогодні стикається з новими викликами міжнародного порядку, які характеризуються невизначеністю, зростанням глобальної стратегічної та економічної конкуренції, а також збільшенням кількості конфліктів.

“Саме тому ЄС повинен бути здатним діяти самостійно. Сила ЄС полягає, серед іншого, в європейській єдності, міцному економічному фундаменті, стабільних демократіях і соціально збалансованих суспільствах.” – Данське головування у ЄС

Данія підкреслює, що її головування сприятиме формуванню сильного та рішучого Євросоюзу, який готовий взяти на себе відповідальність за власну безпеку та зміцнення конкурентоспроможності. Це вимагає від блоку не лише слів, а й конкретних дій у відповідь на сучасні виклики.