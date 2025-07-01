Данія розпочала головування в Раді ЄС: пріоритети 2025 року

Як повідомляється на сайті Данського головування у ЄС
1 липня 2025 року Данія офіційно розпочала своє головування в Раді Європейського Союзу, яке триватиме до 31 грудня цього ж року. Цю інформацію було опубліковано на офіційному сайті Данського головування у ЄС. Данія прийняла естафету від Польщі.
Уряд Данії визначив два основні пріоритети на період свого головування: забезпечення безпечнішої Європи, що включає посилене управління міграцією до ЄС та постійну підтримку України, а також розвиток конкурентоспроможної та зеленої Європи.
“Сьогодні, у вівторок, 1 липня 2025 року, розпочинається головування Данії в ЄС. Уряд Данії обрав два основні пріоритети головування, які ми з нетерпінням чекаємо на виконання: безпечніша Європа, включаючи сильніше управління міграцією до ЄС та постійну підтримку України, а також конкурентоспроможна та зелена Європа. Головування триватиме до кінця року.”
Головування Данії проходить під гаслом «Сильна Європа у мінливому світі» і має на меті зміцнення безпеки, конкурентоспроможності та екологічної стійкості Європейського Союзу.
У повідомленні зазначається, що ЄС сьогодні стикається з новими викликами міжнародного порядку, які характеризуються невизначеністю, зростанням глобальної стратегічної та економічної конкуренції, а також збільшенням кількості конфліктів.
“Саме тому ЄС повинен бути здатним діяти самостійно. Сила ЄС полягає, серед іншого, в європейській єдності, міцному економічному фундаменті, стабільних демократіях і соціально збалансованих суспільствах.”
Данія підкреслює, що її головування сприятиме формуванню сильного та рішучого Євросоюзу, який готовий взяти на себе відповідальність за власну безпеку та зміцнення конкурентоспроможності. Це вимагає від блоку не лише слів, а й конкретних дій у відповідь на сучасні виклики.
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