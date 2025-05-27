Данія тисне на Угорщину через блокування вступу України до ЄС

Як заявила у виступі 27 травня в Брюсселі міністерка європейських справ Данії Марі Б’єрре, деталі можна переглянути за офіційною заявою.

Данія, перебуваючи на чолі Ради ЄС, планує використати всі доступні засоби для тиску на Угорщину через її позицію щодо України та питання верховенства права. Про це 27 травня в Брюсселі повідомила міністерка європейських справ Данії Марі Б’єрре.

«Ситуація в Угорщині є абсолютно неприйнятною. Вже вісім років ми спостерігаємо відсутність прогресу в цій країні, а навпаки – занепад основних прав і цінностей. Ми повинні їх захищати, адже це основа Європейського Союзу. Якщо вдасться досягти консенсусу, ми готові рухатися вперед за статтею 7», – підкреслила Б’єрре.

Вона також акцентувала на підтримці Данією процесу розширення ЄС і закликала до якнайшвидшого початку переговорів з Україною. «Ми прагнемо, щоб перший переговорний кластер з Україною було відкрито найближчим часом, і сподіваємося на відкриття всіх кластерів. Україна готова до переговорів і демонструє вражаючі результати навіть в умовах війни. Настав час рухатися вперед», – додала міністерка.

Б’єрре різко розкритикувала Угорщину, яка наразі є єдиною країною, що блокує подальший прогрес у переговорах з Україною. Вона також звернула увагу на зміну геополітичної ситуації та необхідність зміцнення позицій Європейського Союзу. «Ми спостерігаємо агресію з боку Росії та нові виклики з боку США. Європа стає все більш ізольованою, тому вона повинна бути сильнішою. Під час нашого головування ми зробимо акцент на безпеці, обороні та економічній потужності. Європа повинна бути здатною захистити себе і стати великою державою», – підсумувала міністерка.

Угорщина блокує вступ України до ЄС

З початку 2025 року Угорщина блокує відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. В уряді країни стверджують, що «членство України в ЄС стане тягарем як для блоку, так і для самої Угорщини».

Віцепрем’єрка України з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Київ погодив з Будапештом регулярні консультації з 12 травня для розблокування переговорного процесу, проте 11 травня Угорщина відклала їх, посилаючись на звинувачення у шпигунстві з боку Києва.

Угорщина також планує провести консультативний референдум щодо вступу України до ЄС. У бюлетені буде наведено сім нібито загроз для Угорщини від членства України в Євросоюзі. Референдум розпочнеться в середині квітня і триватиме до 20 червня, проте його результати не є обов’язковими для виконання урядом Угорщини.

Крім того, угорський уряд розіслав громадянам листи з закликом висловитися проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму.