Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
Під час поїздки він зустрівся зі своєю латвійською колегою Евікою Сілінею, під час якої обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці, зокрема, військово-технічну допомогу.
Після зустрічі вони провели спільну пресконференцію, під час якої Сіліня зазначила, що Латвія у квітні надасть Україні новий пакет допомоги.
“І ми передбачили пожертви як на матеріально-технічні речі, так і амуніцію й озброєння, яке є у нас. Особливо амуніція дуже важлива для України. Це ми також обговорили сьогодні.
Дуже важливі вибухові речовини, транспорт, зброя, індивідуальне екіпірування”, — зазначила посадовиця.
За словами прем’єрки, Латвія також приєдналася до коаліції дронів.
“Зовсім скоро ми плануємо надіслати перші БПЛА вартістю загально на 1 мільйон євро. дрони вже перевірені. Наші колеги визнали їх такими, що відповідають вимогам”, — поінформувала Сіліня.
Крім того, Латвія підтримала ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України та внесла 10 млн євро.
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