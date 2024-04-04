Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Під час поїздки він зустрівся зі своєю латвійською колегою Евікою Сілінею, під час якої обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці, зокрема, військово-технічну допомогу.

Після зустрічі вони провели спільну пресконференцію, під час якої Сіліня зазначила, що Латвія у квітні надасть Україні новий пакет допомоги.

“І ми передбачили пожертви як на матеріально-технічні речі, так і амуніцію й озброєння, яке є у нас. Особливо амуніція дуже важлива для України. Це ми також обговорили сьогодні. Дуже важливі вибухові речовини, транспорт, зброя, індивідуальне екіпірування”, — зазначила посадовиця.

За словами прем’єрки, Латвія також приєдналася до коаліції дронів.

“Зовсім скоро ми плануємо надіслати перші БПЛА вартістю загально на 1 мільйон євро. дрони вже перевірені. Наші колеги визнали їх такими, що відповідають вимогам”, — поінформувала Сіліня.

Крім того, Латвія підтримала ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України та внесла 10 млн євро.