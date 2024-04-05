Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
За словами Шмигаля, на порядку денному – військово-технічне співробітництво, підтримка євроінтеграції України, конфіскація російських активів та посилення обмежень на російські товари й послуги.
Напередодні, 4 квітня, Шмигаль під час візиту до Риги провів зустріч з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, а також обговорив з прем’єркою Сілінею технічну допомогу для України.
3 квітня Шмигаль у Талліні зустрівся із президентом Естонії Аларом Карісом. Зокрема вони обговорили створення спільних з Україною оборонних підприємств. Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас Шмигаль обговорив механізм компенсації завданих Україні збитків з боку Росії.
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