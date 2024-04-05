Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в п'ятницю, 5 квітня, зустрівся з головою Литви Гітанасом Наусєдою.

Про це сам Шмигаль повідомив у своєму каналі в Телеграм.

Шмигаль підкреслив, що для України надзвичайно важливою є і залишається всебічна підтримка Литви. Він зазначив, що Україна розраховує на подальшу плідну співпрацю в оборонній сфері.

“Говорили також про санкції та конфіскацію російських активів, про гуманітарну допомогу, інтеграцію України в ЄС і НАТО”, — сказав прем’єр-міністр.

Шмигаль також наголосив, що українська Формула миру залишається єдиним комплексним планом відновлення територіальної цілісності України та гарантування безпеки для міжнародної спільноти.