Про це повідомляє Слідчий комітет РФ.

“Прокопенко було визнано винним у покушенні на вбивство двох і більше осіб, скоєному групою осіб із застосуванням небезпечних засобів, а також у застосуванні заборонених методів під час збройного конфлікту”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у березні 2022 року Прокопенко, перебуваючи на території заводу «Азовсталь» у Маріуполі, віддав наказ своїм підлеглим обстрілювати житлові будинки селища Старий Крим у ДНР, яке не було військовою ціллю.

“За його наказом військовослужбовці здійснили щонайменше 40 артилерійських обстрілів, у результаті яких були пошкоджені житлові будинки. Постраждалих серед мирних жителів не було, оскільки вони встигли сховатися у безпечному місці”, – зазнчається у матеріалах суду.

Вироком суду Прокопенка засуджено до 24 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму. Його також оголошено в міжнародний розшук.

Справа інших військовослужбовців, звинувачених у цьому обстрілі, передана до суду для подальшого розгляду. У самопроголошеній республіці наполягають, що ці злочини є частиною «преступного плану київського режиму».