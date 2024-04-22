Про це заявив голова європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер, передає n-tv.
«Можливо, це останній пакет допомоги США на дуже довгий час, або навіть останній взагалі», – припустив депутат Бундестагу.
Хофрайтер наголосив, що після схвалення пакета американським Сенатом слід негайно розпочати постачання зброї Києву, поки весняне бездоріжжя перешкоджає наступу російських військ.
Раніше Антон Хофрайтер говорив, що Україна не зможе виграти війну з Росією найближчим часом, однак має далеку перспективу досягнути цього.
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