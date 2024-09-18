Народний депутат Андрій Одарченко, ймовірно, виїхав за межі України. Він є фігурантом справи про хабар у криптовалюті, призначений голові Державного агентства відновлення.

Про це заявила прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час засідання у справі парламентаря, пише «Центр протидії корупції».

За версією САП, Одарченко міг залишити країну через Закарпатську область. Як відзначають у ЦПК, депутата також не було у Верховній Раді в день засідання, хоча він раніше здав свої закордонні паспорти.

Прокурорка подала клопотання про стягнення застави та оголошення Одарченка в міжнародний розшук. Вищий антикорупційний суд розгляне це клопотання 19 вересня. Також суддя ухвалив рішення про примусовий привід депутата.

Захист Одарченка вважає ці клопотання передчасними, зазначаючи, що можуть бути поважні причини для його відсутності. За словами громадської організації, 18 вересня депутата мали допитати, і справа наближалася до завершення.

Правоохоронці повідомили Андрію Одарченку про підозру у спробі підкупити голову Державного агентства відновлення Мустафу-Масі Найєма. За даними слідства, Одарченко пропонував Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin, що в еквіваленті становить 50 тисяч доларів. В обмін депутат просив сприяння в отриманні коштів із фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури. Сам Найєм співпрацював зі слідством і був викривачем.