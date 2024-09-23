Народний депутат із фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко, якого оголосили у міжнародний розшук, перебуває у Румунії, де попросив про надання йому притулку.

Про це повідомила у Вищому антикорупційному суді прокурор САП Єлена Дроботова.

Прокурорка зазначила, що Одарченко вже втретє не з’явився за викликом до суду. Здійснити його привід правоохоронці також не змогли — його не було вдома.

Під місцем проживання депутата стояла його машина, там був його «неофіційний водій». Водій розповів, що за два дні до того Одарченко попросив висадити його у центрі Києва, віддав усі свої три телефони, попросив поставити їх на зарядку вдома, та сказав, що до Верховної Ради й назад добереться пішки. Відтоді водій його не бачив.

Судді передали документи з «близько 50 лікувальних закладів», що Одарченко до них не з’являвся — захист депутата стверджував, що той може перебувати десь у лікарні.

Апарат Верховної Ради відповів, що у службові відрядження Одарченка також не направляли. МЗС відповіло, що він не документувався дипломатичним паспортом. А прикордонники зазначили слідству, що офіційно він кордон не перетинав.

«За наявною в органа досудового розслідування […] інформацією, Одарченко перетнув державний кордон поза межами пункту пропуску з Румунією і після цього звернувся навіть до державних органів Румунії із заявою про отримання притулку у цій державі. Це нові обставини. Так, я вважаю, що можна казати, що він переховується від суду», — сказала прокурорка.

Суддя зачитав наданий лист детектива, що Одарченко незаконно перетнув кордон у районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області, перебуває у Румунії, звернувся із заявою про тимчасовий захист та отримав відповідний документ.

У зв’язку з цим прокурорка САП внесла клопотання про стягнення застави за Одарченка у дохід держави та про зміну йому запобіжного заходу із застави на варту.

Натомість захист Одарченка заявив, що його оголошення у розшук є «передчасним», бо ще не встановлено, що він не прийшов до суду без поважних причин. Адвокат також заявив, що немає ніяких підтверджень того, що Одарченко перебуває за кордоном.