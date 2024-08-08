Про це інформує СБУ Черкаської області.

Депутата Чигиринської міської ради від забороненої партії «ОПЗЖ» затримано Службою безпеки України під час спроби незаконного перетину кордону зі Словаччиною.

Раніше, в березні, йому було повідомлено про підозру у виправдовуванні воєнних злочинів Росії та запереченні агресії проти України. Слідство встановило, що він є ідеологічним прихильником рашизму і публічно підтримував політику Кремля з початку повномасштабного вторгнення.

Агітатор поширював ворожі наративи про суспільно-політичну ситуацію в Україні, ділячись відео та меседжами російської пропаганди.

Він також зв’язався з колишнім депутатом від забороненої «Партії регіонів», Володимиром Олійником, і надсилав йому дезінформацію про українські сили безпеки, дискредитуючи військових.

“Перебуваючи під нічним домашнім арештом, він вирішив втекти за кордон. На невдалій спробі перетину українсько-словацького кордону підозрюваного було затримано”, – йдеться у повідомленні.

Суд обрав для підозрюваного цілодобовий домашній арешт з електронним контролем.

  • Експрокурор отримав довічне увʼязнення через здачу позицій на Миколаївщині
  • Уперше в історії: Бійці СБУ збили російський вертоліт за допомогою FPV-дрона, — ЗМІ
  • СБУ затримала фітнес-тренера, який підпалював військові автівки