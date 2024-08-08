Депутат Чигиринської міськради від ОПЗЖ намагався втекти від правосуддя за кордон, але його спроба виявилася невдалою.

Про це інформує СБУ Черкаської області.

Депутата Чигиринської міської ради від забороненої партії «ОПЗЖ» затримано Службою безпеки України під час спроби незаконного перетину кордону зі Словаччиною.

Раніше, в березні, йому було повідомлено про підозру у виправдовуванні воєнних злочинів Росії та запереченні агресії проти України. Слідство встановило, що він є ідеологічним прихильником рашизму і публічно підтримував політику Кремля з початку повномасштабного вторгнення.

Агітатор поширював ворожі наративи про суспільно-політичну ситуацію в Україні, ділячись відео та меседжами російської пропаганди.

Він також зв’язався з колишнім депутатом від забороненої «Партії регіонів», Володимиром Олійником, і надсилав йому дезінформацію про українські сили безпеки, дискредитуючи військових.

“Перебуваючи під нічним домашнім арештом, він вирішив втекти за кордон. На невдалій спробі перетину українсько-словацького кордону підозрюваного було затримано”, – йдеться у повідомленні.

Суд обрав для підозрюваного цілодобовий домашній арешт з електронним контролем.