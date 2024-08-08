Про це інформує СБУ Черкаської області.
Депутата Чигиринської міської ради від забороненої партії «ОПЗЖ» затримано Службою безпеки України під час спроби незаконного перетину кордону зі Словаччиною.
Раніше, в березні, йому було повідомлено про підозру у виправдовуванні воєнних злочинів Росії та запереченні агресії проти України. Слідство встановило, що він є ідеологічним прихильником рашизму і публічно підтримував політику Кремля з початку повномасштабного вторгнення.
Агітатор поширював ворожі наративи про суспільно-політичну ситуацію в Україні, ділячись відео та меседжами російської пропаганди.
Він також зв’язався з колишнім депутатом від забороненої «Партії регіонів», Володимиром Олійником, і надсилав йому дезінформацію про українські сили безпеки, дискредитуючи військових.
“Перебуваючи під нічним домашнім арештом, він вирішив втекти за кордон. На невдалій спробі перетину українсько-словацького кордону підозрюваного було затримано”, – йдеться у повідомленні.
Суд обрав для підозрюваного цілодобовий домашній арешт з електронним контролем.