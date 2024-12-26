Про це повідомляє Олег Симороз.
Підозрюваним закидають шахрайство за попередньою змовою групи осіб в особливо великих розмірах відповідно до частини 5 статті 190 Кримінального кодексу України.
За інформацією слідства, Доманський разом із Денегою вимагали значні суми грошей у підприємця, переконуючи його, що саме завдяки їхнім зусиллям він здобув перемогу в державному тендері. Під час обшуків підозрювані намагалися знищити частину доказів, спустивши кошти у туалет.
“На жаль, такі ситуації демонструють, що партії «Європейська солідарність» та «Слуги народу» відрізняються більше риторикою, ніж реальними діями”, – зазначив Симороз.
Додатково повідомляється, що Денега раніше балотувався від «Слуг народу» до Львівської обласної ради, але не отримав достатньої кількості голосів. Слідство триває, а обом підозрюваним загрожує кримінальна відповідальність.
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