Народний депутат Артем Дмитрук, який покинув Україну нелегально, заявив, що отримав загрозу з боку Офісу президента щодо його «ліквідації». За його словами, 23 серпня його привезли до кордону з Молдовою, де він перетнув кордон.

Про це він розповів в інтерв’ю юристу Тарасу Никифорчуку.

Дмитрук пояснив, що прийняв рішення виїхати, коли, за його словами, переслідування його та його родини досягло «максимуму».

Зі слів депутата, з 2022 року були спроби його вбити, а українські спецслужби нібито тривалий час стежили за ним. Остання спроба, на його думку, була пов’язана з планом ліквідувати його під час арешту, що, як він стверджує, було санкціоновано Офісом президента.

23 серпня він попросив друга відвезти його до Одеської області, де «вийшов із машини і пішов у Молдову». На наступний день, 24 серпня, він дістався до поліцейського відділення в Молдові біля пункту пропуску «Паланка». Дмитрук зазначив, що йому довелося «довго йти пішки з портфелем».

Після цього він попрямував до аеропорту, де отримав дзвінок від молдовської поліції з попередженням, що його шукають спецслужби. Пізніше він вилетів з аеропорту до Риму.

Як відомо, 25 серпня ЗМІ повідомили, що Артем Дмитрук незаконно покинув територію України. Державне бюро розслідувань підтвердило цей факт, а Верховна Рада офіційно заявила, що Дмитрук не мав жодного офіційного відрядження за кордон. Слідчі встановили, що депутат перетнув кордон з Молдовою, однак подальший його маршрут наразі не розголошують.