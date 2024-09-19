Про це він розповів в інтерв’ю юристу Тарасу Никифорчуку.
Дмитрук пояснив, що прийняв рішення виїхати, коли, за його словами, переслідування його та його родини досягло «максимуму».
Зі слів депутата, з 2022 року були спроби його вбити, а українські спецслужби нібито тривалий час стежили за ним. Остання спроба, на його думку, була пов’язана з планом ліквідувати його під час арешту, що, як він стверджує, було санкціоновано Офісом президента.
23 серпня він попросив друга відвезти його до Одеської області, де «вийшов із машини і пішов у Молдову». На наступний день, 24 серпня, він дістався до поліцейського відділення в Молдові біля пункту пропуску «Паланка». Дмитрук зазначив, що йому довелося «довго йти пішки з портфелем».
Після цього він попрямував до аеропорту, де отримав дзвінок від молдовської поліції з попередженням, що його шукають спецслужби. Пізніше він вилетів з аеропорту до Риму.
Як відомо, 25 серпня ЗМІ повідомили, що Артем Дмитрук незаконно покинув територію України. Державне бюро розслідувань підтвердило цей факт, а Верховна Рада офіційно заявила, що Дмитрук не мав жодного офіційного відрядження за кордон. Слідчі встановили, що депутат перетнув кордон з Молдовою, однак подальший його маршрут наразі не розголошують.