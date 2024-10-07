Про це повідомила голова Громадської ініціативи «Голка» Ірина Федорів, що також підтвердила народна депутатка та членкиня комітету Олександра Устінова.
«Дмитрук сьогодні голосував на комітеті онлайн. 3,14зда очам!!! Були правоохоронці — Нацпол був онлайн… Живіть з цим», — написала Федорів.
Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора оголосив Артема Дмитрука в розшук після того, як стало відомо про його незаконний виїзд з України. 25 серпня ЗМІ повідомили, що Дмитрук перетнув кордон без належного дозволу, що підтвердило Державне бюро розслідувань. Верховна Рада зазначила, що у відрядження за кордон його не відправляли.
Після цього депутату було пред’явлено підозру у побитті військового в 2023 році, а також його викликали на допит у ДБР на 29 і 30 серпня, куди він не з’явився.
На початку вересня Дмитрука помітили в торговому центрі в Лондоні. Журналісти Bihus.Info з’ясували, що він, ймовірно, мешкає в елітному житловому комплексі в районі Баттерсі, Лондон. Сам Дмитрук повідомив, що Україна звернулася до Лондона з проханням про його екстрадицію.
У зв’язку з його втечею правоохоронці розпочали кримінальне провадження та провели обшуки у прикордонників. Президент Володимир Зеленський анонсував нараду з керівниками правоохоронних органів для отримання «чітких відповідей» щодо «зрадників», які допомагали російській агресії або виправдовували її та втекли з країни.