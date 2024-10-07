Народний депутат Артем Дмитрук, якого українські правоохоронці оголосили в розшук, 7 жовтня взяв участь у засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності в режимі онлайн, навіть за присутності представників Нацполіції.

Про це повідомила голова Громадської ініціативи «Голка» Ірина Федорів, що також підтвердила народна депутатка та членкиня комітету Олександра Устінова.

«Дмитрук сьогодні голосував на комітеті онлайн. 3,14зда очам!!! Були правоохоронці — Нацпол був онлайн… Живіть з цим», — написала Федорів.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора оголосив Артема Дмитрука в розшук після того, як стало відомо про його незаконний виїзд з України. 25 серпня ЗМІ повідомили, що Дмитрук перетнув кордон без належного дозволу, що підтвердило Державне бюро розслідувань. Верховна Рада зазначила, що у відрядження за кордон його не відправляли.

Після цього депутату було пред’явлено підозру у побитті військового в 2023 році, а також його викликали на допит у ДБР на 29 і 30 серпня, куди він не з’явився.

На початку вересня Дмитрука помітили в торговому центрі в Лондоні. Журналісти Bihus.Info з’ясували, що він, ймовірно, мешкає в елітному житловому комплексі в районі Баттерсі, Лондон. Сам Дмитрук повідомив, що Україна звернулася до Лондона з проханням про його екстрадицію.

У зв’язку з його втечею правоохоронці розпочали кримінальне провадження та провели обшуки у прикордонників. Президент Володимир Зеленський анонсував нараду з керівниками правоохоронних органів для отримання «чітких відповідей» щодо «зрадників», які допомагали російській агресії або виправдовували її та втекли з країни.