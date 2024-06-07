“Я щось сумніваюся, що ось такі звернення – це ініціатива самих військових. Надто однотипні і штамповані вони”, — написав він.
За його словами, влада давно проґавила момент для заборони російської церкви. А тепер спеціально затягує цей процес.
Він переконаний, що військових у цей “церковний процес” вводять лише для того, щоб перехопити ініціативу “Європейської солідарності”.
Командир військових, які зняли відеоролики, обурився таким висловлюванням у бік своїх підлеглих. Михайло Макарук зазначає, що ніякого наказу чи вказівок військові не отримували.
“У людей в ЗСУ є своя ініціатива, свобода висловлюватись та інтелект”, — сказав командир.
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