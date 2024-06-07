Володимир Горковенко, робітник політичної партії "Європейська солідарність" висловив сумнів стосовно самостійного рішення військовослужбовців зняти відеозвернення із закликом заборонити діяльність РПЦ. Нібито військових залучають до цього "церковного процесу" лише для того, щоб перехопити ініціативу "Європейської солідарності".

“Я щось сумніваюся, що ось такі звернення – це ініціатива самих військових. Надто однотипні і штамповані вони”, — написав він.

За його словами, влада давно проґавила момент для заборони російської церкви. А тепер спеціально затягує цей процес.

Він переконаний, що військових у цей “церковний процес” вводять лише для того, щоб перехопити ініціативу “Європейської солідарності”.

Командир військових, які зняли відеоролики, обурився таким висловлюванням у бік своїх підлеглих. Михайло Макарук зазначає, що ніякого наказу чи вказівок військові не отримували.