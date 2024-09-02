Читач hromadske повідомив, що побачив народного депутата Артема Дмитрука у Лондоні після втечі останнього за кордон. Ми звернулися по коментар до депутата, на відповідь очікуємо Відео: надані hromadske pic.twitter.com/gnnio5wNEz — hromadske (@HromadskeUA) September 2, 2024

Про це повідомляє hromadske з посиланням на одного з читачів.

На відео, яке надали редакції, чоловік, схожий на Дмитрука, розмовляє з продавцем в магазині техніки. Зйомка була зроблена 1 вересня 2024 року в торговому центрі Westfield London на заході Лондона.

На кадрах також видно, як цей чоловік спілкується з темноволосою жінкою, яка тримає на руках маленьку дівчинку. Можливо, це дружина Дмитрука Анастасія і їхня донька Варвара. Варто зазначити, що Анастасія Дмитрук востаннє публікувала фото з Лондона в Instagram 6 тижнів тому, показуючи візит до Музею Вікторії й Альберта.

Hromadske звернулося до Артема Дмитрука за коментарем, щоб з’ясувати, чи справді він перебуває в Лондоні з родиною, і очікує на відповідь.

Раніше журналіст-розслідувач “Української правди” Михайло Ткач повідомляв, що Дмитрук перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску “Паланка”, попросивши там про тимчасовий притулок. Після цього, за словами Ткача, Дмитрук був у поліцейському відділку у Штефан-Воде, звідки вирушив до аеропорту в Кишиневі.

За даними розслідування, він вилетів до Рима, до аеропорту “Фьюмічіно”, а потім, за різними джерелами, міг податися до Лондона або Стамбула.