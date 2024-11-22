Депутата Керецьківської сільської ради на Закарпатті, який під час засідання 15 грудня 2023 року підірвав гранати та вбив двох колег, засуджено до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили Офіс генпрокурора та СБУ.

Депутат під час засідання сесії сільради вкинув на підлогу три бойові осколкові гранати РГД-5 та Ф-1, що миттєво здетонували.

Внаслідок вибухів постраждали 26 осіб, двоє з яких — депутати сільради — загинули від важких поранень. Один помер на наступний день після теракту, інший — через місяць.

“Встановлено, що до цього депутат готувався заздалегідь. За кілька місяців напередодні придбав дві осколкові наступальні гранати РГД-5 та ручну осколкову оборонну гранату Ф-1, які зберігав за місцем свого проживання”, — йдеться у повідомленні.

Чоловіка визнали винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 258 — терористичний акт, що призвів до загибелі людей;

ч. 1 ст. 263 — носіння, зберігання, придбання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Суд призначив йому покарання у вигляді до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Окрім того, для відшкодування шкоди, завданої внаслідок теракту у Керецьківській сільській раді, до депутата заявлено цивільний позов.