На її думку, Україна є достатньо великою державою і має «достатньо територій» для біженців.

Про це пише видання Sueddeutsche Zeitung.

Йдеться про депутатку ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Катрін Ебнер-Штайнер.

Вона заявила, що тільки «Альтернатива для Німеччини» може вивести Баварію «на правильний шлях» і звільнити людей «від задухи старої партійної держави».

Щодо українських біженців у Німеччині депутатка заявила, що всі вони повинні «негайно» покинути країну. На її думку, Україна є достатньо великою державою і має «достатньо територій» для біженців. Наразі в Баварії живуть близько 200 тисяч українців.

Разом із цим вона закликала звести паркани на кордонах Німеччини, а біженці повинні отримувати допомогу лише в «натуральній формі», а не грошову підтримку, як це є зараз.