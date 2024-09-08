Рада у другому читанні ухвалила документ, який дозволить Закарпатській ОДА без рішення суду відбирати землю та нерухомість.

Про це йдеться в розслідування журналістів Bihus.Info.

За даними розслідувачів, Рада ухвалила закон, який містить норму, що дозволить Закарпатській ОДА без рішення суду відбирати землю та нерухомість. Йдеться про законопроект щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури.

Авторка матеріалу Світлана Стеценко стверджує, що, на перший погляд, це важливий та необхідний закон, метою якого є покращення звʼязку на окупованих та інших територіях України. Однак у другому читанні у ньому зʼявився “сумнівний” пункт, який порушує Конституцію та права людини. За ним Закарпатській ОДА, без права оскарження в суді, дозволили примусово відбирати землі та нерухомість. Йдеться саме про Ужгородський район.

Законопроєкт вже проголосований у другому читанні, однак ще не підписаний Президентом. На думку авторки, якщо Президент таки підпише його, це створить небезпечний прецедент. Ветувати документ закликають і в петиції.