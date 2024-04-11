На цей момент у сесійній залі залишилися близько 30 народних обранців. О 1:44 за київським часом Верховна Рада України завершила розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію, які раніше були відхилені профільним комітетом.

Про закриття засідання у своїх соцмережах повідомив член фракції “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, всього було опрацьовано 4294 пропозиції щодо зміни тексту документа.

Далі на парламент чекає розгляд правок від комітету, для яких, за словами Гончаренка, “потрібні голоси”. Робота над законопроєктом продовжиться на засіданні у четвер.