Нардеп від фракції “Голос” Ярослав Железняк показав фото плакатів навколо трибуни і повідомив, що подальші засідання парламенту відмінили і наступні за графіком будуть уже в серпні.
Водночас депутат від “Євросолідарності” Олексій Гончаренко також відреагував на інформацію, що всі засідання Ради скасують до кінця липня.
“Поки не підтверджую, ще йде погоджувальна рада. Остаточно поки невідомо”, — додав він.
Серед тих, хто блокує трибуну, чимала кількість однопартійців Гончаренка.
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