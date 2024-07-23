Народні депутати України блокують трибуну у Верховній Раді з плакатами проти Української православної церкви Московського патріархату. Вони вимагають розглянути законопроєкт щодо її заборони.

Нардеп від фракції “Голос” Ярослав Железняк показав фото плакатів навколо трибуни і повідомив, що подальші засідання парламенту відмінили і наступні за графіком будуть уже в серпні.

Водночас депутат від “Євросолідарності” Олексій Гончаренко також відреагував на інформацію, що всі засідання Ради скасують до кінця липня.

“Поки не підтверджую, ще йде погоджувальна рада. Остаточно поки невідомо”, — додав він.

Серед тих, хто блокує трибуну, чимала кількість однопартійців Гончаренка.