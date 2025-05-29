Заступник міністра культури про критику та евакуацію музейних цінностей

Як повідомляє офіційний сайт Міністерства культури та стратегічних комунікацій

Заступник міністра культури Сергій Бєляєв висловився щодо критики, яка лунає на адресу його відомства, зокрема щодо звинувачень у некомпетентності та закликів до відставки міністра. Він підкреслив, що команда Міністерства, відповідальна за охорону культурної спадщини, є висококваліфікованою та професійною. Процес евакуації музейних цінностей відбувається за чітким планом, без необхідності залучення сторонніх осіб.

Бєляєв зазначив, що евакуація проходить спокійно і без зайвого розголосу, а втручання непрофесіоналів у роботу з музейними колекціями є неприйнятним. Він також відвідав кілька регіонів, де триває евакуація, і зауважив, що деякі активісти, замість конструктивної допомоги, намагаються втрутитися в процес без чіткої мети.

Заступник міністра вважає, що учасники «інформаційної кампанії» проти Міністерства переслідують власні інтереси, зокрема отримання міжнародних грантів та зайняття посад. Він підкреслив, що команда відомства має високий рівень професіоналізму, а сам він має дві вищі освіти – архітектурну та дипломатичну.

Бєляєв також розповів про налагоджену співпрацю Міністерства з музеями, структурними підрозділами та обласними адміністраціями. З моменту призначення Миколи Точицького міністром у вересні 2024 року було зупинено неузгоджені процеси та оптимізовано штат працівників, який раніше був надмірно роздутим. Наприклад, з музеїв Чернігова евакуйовано понад 120 тисяч музейних предметів.

Окрему увагу Бєляєв звернув на ситуацію з незаконною забудовою Києво-Печерської лаври. Він повідомив, що попередній керівник заповідника не виконав важливі роботи, зокрема не створив паспорти пам’яток, хоча на це було виділено 1,5 мільйона гривень. Також не були використані державні кошти на реставрацію – з 17 мільйонів гривень повернули до бюджету 11 мільйонів.

На запитання про комунікацію з критиками відомства Бєляєв зазначив, що, ймовірно, критики мають на меті власну вигоду. Він вважає, що нинішня інформаційна кампанія спрямована на дискредитацію Міністерства, оскільки раніше подібних проблем не виникало, а зараз критикують тих, хто припинив незаконні забудови історичних місць.

Конфлікт між громадськістю та Міністерством загострився після звільнення 21 травня генерального директора заповідника «Києво-Печерська лавра» Максима Остапенка. У Міністерстві пояснили, що причиною стали неналежне виконання контракту та порушення у діяльності заповідника, а також оголосили йому догану за підсумками перевірки.

27 травня громадська організація «Коаліція дієвців культури» розпочала збір підписів на підтримку вимоги про відставку Миколи Точицького з посади міністра культури. Активісти критикують відомство за некомпетентність, непрозорість комунікацій та проблеми з евакуацією музейних цінностей. Водночас у Міністерстві вважають цю кампанію штучною і пов’язують її з інтересами тих, хто був незадоволений забороною забудови історичних територій.