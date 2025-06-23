НАБУ висунуло підозру віцепрем'єр-міністру Чернишову у корупційній справі

Про це йдеться у повідомленні НАБУ та САП.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) висунули підозру віцепрем’єр-міністру Олександру Чернишову. Цю інформацію підтвердили в офіційному повідомленні НАБУ.

Олександра Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. На момент вчинення злочину він займав посаду міністра розвитку громад та територій України.

Віцепрем’єр-міністр прокоментував ситуацію, зазначивши, що мав тривалу розмову з детективами НАБУ. За його словами, обговорення було конструктивним.

“Дякую за коректне ставлення, я готовий до повної співпраці. Наразі ознайомлююсь із наданими документами.” – Олександр Чернишов

Згідно з даними слідства, Чернишов став шостим фігурантом у справі, що стосується масштабної корупційної схеми, пов’язаної з незаконною передачею земельних ділянок у Києві для житлової забудови.

Слідство стверджує, що один із забудовників у столиці уклав угоду з керівництвом Міністерства розвитку громад та територій щодо передачі державної землі під забудову. Після цього між державним підприємством та забудовником були укладені інвестиційні договори, за якими забудовник зобов’язувався передати державі частину квартир, пропорційну вартості землі.

Розслідування триває, і нові деталі справи будуть повідомлені в подальшому.