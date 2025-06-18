Позов актора Дерека Діксона проти Тайлера Перрі за сексуальні домагання

Про це The Guardian.

Актор Дерек Діксон подав позов проти відомого медіамагната Тайлера Перрі, звинувативши його у сексуальних домаганнях та гендерному насильстві під час роботи над серіалами “Безжальний” та “Овал”. Цю інформацію оприлюднили у ЗМІ.

У позові Діксон стверджує, що Перрі обіцяв йому кар’єрне зростання, але натомість вчиняв численні акти сексуальних домагань, нападів і побоїв. Актор зазначає, що ці дії відбувалися в той час, коли Перрі контролював його працевлаштування, фінансові виплати та творчі можливості, а також що він зазнав помсти за відмову відповісти на залицяння позитивно.

Діксон підкреслив, що Перрі має “тривожну практику експлуатації вразливих акторів і працівників чоловічої статі”, порівнюючи його з Гарві Вайнштейном, і зазначив, що “успіх змусив його повірити, що гроші та вплив можуть дати йому все, що він хоче”.

У позові також міститься листування між Перрі та Діксоном, яке включає флірт і сексуальні повідомлення від Перрі, на які Діксон намагався відповісти відмовою. Описані численні випадки сексуальних домагань і нападів, що тривали протягом кількох років.

“Неодноразово пан Перрі піддавав пана Діксона сексуальному насильству, включно з одним випадком, коли він силоміць стягнув з Діксона одяг, обмацував його сідниці й намагався насильно примусити Діксона до сексу”.

Згідно з позовом, знайомство Перрі та Діксона відбулося у 2019 році на вечірці з нагоди відкриття студії Перрі. Спочатку Перрі писав Діксону повідомлення з питаннями про його цілі та кар’єрні прагнення, а згодом запропонував йому роботу в одному зі своїх телевізійних шоу, обіцяючи, що це буде невелика роль, яка може стати значно більшою, започатковуючи ланцюг дій “послуга за послугу”.

Невдовзі після цього Перрі запросив Діксона до себе додому і вмовив залишитися на ніч. Діксон погодився і був проведений в окрему гостьову кімнату, не підозрюючи, що це була пастка для нападу Перрі.

Актор вимагає відшкодування збитків у розмірі щонайменше 260 мільйонів доларів.

Тайлер Перрі заперечує всі звинувачення, а його адвокат Метью Бойд називає їх “шантажем”. У коментарі для медіа він зазначив:

“Це людина, яка зблизилася з Тайлером Перрі для того, що зараз виглядає нічим іншим, як організацією афери. Але Тайлера не вдасться принизити, і ми впевнені, що ці сфабриковані заяви про переслідування зазнають краху”. – Метью Бойд, адвокат Тайлера Перрі

Тайлер Перрі – мільярдер, зірка серіалу “Мадея”, режисер, продюсер та сценарист. Він є однією з найвпливовіших фігур у Голлівуді, володіючи великими кіно- і телестудіями в Атланті та маючи партнерство з мережею Опри Вінфрі. Багато великих студій знімають фільми на його земельних ділянках.