Уряд виплатив 270 млн грн роботодавцям у межах компенсаційної програми за працевлаштування 13,4 тисячі внутрішньопереміщених осіб з початку 2024 року. При цьому, понад 500 з них – люди з інвалідністю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

За словами заступниці Міністра економіки України Тетяни Бережної, держава виплатила роботодавцям 270 мільйонів гривень у межах компенсаційної програми за працевлаштування понад 13 тисяч внутрішньо переміщених осіб з початку 2024 року.

“Майже 10 тисяч роботодавців з початку цього року отримали від Уряду компенсацію за працевлаштування 13 400 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. Понад пів тисячі з них — люди з інвалідністю. За програмою компенсації підприємцям перераховано 270 млн грн. Через цю програму ми зменшуємо бар’єри на ринку праці для внутрішніх переселенців, допомагаємо їм швидше працевлаштуватись та адаптуватись на новому місці”, — зазначила Бережна.

Зазначається, що найбільше ВПО працевлаштовано за цією програмою у Дніпропетровській, Харківській областях та місті Києві.

Розмір компенсації, яка виплачується роботодавцю за працевлаштування людини, що отримала статус ВПО після 24 лютого 2022 року, становить вісім тисяч гривень.

Нагадаємо, Уряд запровадив програму надання компенсацій за працевлаштування ВПО на час дії воєнного стану у квітні 2022 року. Мета програми – пришвидшити адаптацію людей, які змушені були переїхати в більш безпечні регіони, та підвищити рівень зайнятості серед населення.