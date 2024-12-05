У грудні всі громадяни України, яким виповниться 18 років, отримають 908 гривень для купівлі українських книг у межах нової державної програми "єКнига".

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації та в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.

Після старту програми подати заяву на отримання виплат можна буде легко через застосунок “Дія” за кілька кліків.

Отримані кошти дозволяється витрачати на придбання паперових, електронних або аудіокниг українською мовою.

Купівля книг можлива лише в книгарнях, що беруть участь у програмі. Повний перелік таких книгарень буде доступний на офіційних сайтах “Дії” та Українського інституту книги.

Як отримати виплати

Завантажити застосунок “Дія” на смартфон. Обрати послугу “єКнига”. Відкрити віртуальну картку “єКнига” через посилання в одному із банків України. Подати заявку.

Після схвалення заявки гроші надійдуть на картку, які потрібно використати протягом трьох місяців. Оплату можна здійснювати безконтактно через смартфон (NFC) або онлайн на сайті книгарні.

Крім того, через рік після завершення воєнного стану така допомога буде доступна батькам новонароджених дітей — один із них зможе отримати кошти для придбання книг.

У Мінкультури пояснюють: держава обрала саме ці категорії, щоб заохотити молодь читати книги та підтримати сім’ї з маленькими дітьми, сприяючи розвитку любові до читання із самого дитинства.

Програма “єКнига” фінансується з державного бюджету.