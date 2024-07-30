Суд передав в управління Національному агентству з виявлення активів (АРМА) ще кілька підприємств найближчих родичів підозрюваних у державній зраді екснардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака вартістю майже 400 млн гривень.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України.

“В управління держави перейде майно та корпоративні права зареєстрованих у Львові будівельних компаній “Бетонбуд” та “Капітал Плаза”, 50% відсотків корпоративних прав ТОВ “Галицьке перехрестя”, кінцевими власниками яких є рідні брати Медведчука та Козака”, — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, державі також передано майно та корпоративні права транспортного підприємства “Трансмонолітавто”, які повністю належать брату Козака.

“Всього арештовано та буде передано в управління держави виробничі приміщення, лабораторний корпус та склади загальною площею понад 10,2 тис. кв. м, земельну ділянку площею понад 7 га, 74 автомобілі, 2 навантажувачі, 4 екскаватори, бульдозер та автогрейдер, нежитлові приміщення у Києві площею 167 кв. метрів”, — наголосили у ДБР.

У відомстві нагадують, що раніше в управління держави перейшов завод із виробництва цегли у Львівській області братів Медведчука і Козака вартістю понад $5 млн грн. У червні ДБР у взаємодії з СБУ повідомило про підозри фігурантам розслідування.

Крім цього, правоохоронці заарештували та передали в управління держави майно, яке фігуранти встигли переписати на наближених осіб.

Також за клопотанням ДБР заарештовано земельні ділянки, які фірми Медведчука та Козака отримали безоплатно від однієї з територіальних громад Львівської області.

“На землях, які за документами мають сільськогосподарське призначення, насправді є чималі поклади газу. Тож фігуранти планували заробляти гроші ще й виснажуючи українські надра”, — додали правоохоронці.

ДБР продовжує системну роботу з виявлення бізнес-активів із проросійським корінням, які використовуються для фінансування збройної агресії РФ проти України.