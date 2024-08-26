Про це повідомила радниця з питань комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Вона повідомила, що оперативні групи ДБР наразі працюють в Одесі, і туди виїхали навіть співробітники центрального апарату бюро. За її словами, вже підтверджено, що чинний народний депутат справді незаконно перетнув державний кордон.

Водночас Сапьян зазначила, що ще зарано говорити про висунення підозр у незаконному перетині кордону як самому депутату, так і можливим співучасникам цього правопорушення. Вона підкреслила, що слідство наразі збирає всі необхідні докази, оскільки одного лише факту перетину недостатньо, потрібно мати юридичні докази для висунення підозр.

Радниця з комунікацій ДБР запевнила, що слідчо-оперативна група докладає максимум зусиль для виявлення осіб, які могли допомогти народному депутату незаконно перетнути кордон.

Посадовиця також підтвердила, що депутат перетнув кордон і опинився в Молдові. Щодо його подальших пересувань, Сапьян попросила зачекати, щоб отримати точну інформацію про його маршрут, після чого деталі будуть оприлюднені.

Раніше повідомлялося, що правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження у зв’язку з можливим організованим незаконним перетином кордону народним депутатом. ЗМІ зазначали, що Дмитрук, ймовірно, виїхав за кордон нелегально 24 серпня.