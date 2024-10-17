У вересні дохід державного бюджету склав 13,4 млрд грн від акцизного податку на товари, що вироблені в Україні та ввезені з інших країн.

Про це повідомила Державна податкова служба України.

“У вересні 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у сумі 13,4 млрд грн.”

Також зазначається, що доходи від акцизного податку у вересні перевищили план Міністерства фінансів на 101,7%, що на 0,36 млрд грн або 2,7% більше, ніж у вересні минулого року. За даними ДПС, це стало можливим завдяки збільшенню надходжень від акцизу на тютюнові вироби (на 1,1 млрд грн, 111,8% від плану) та електроенергію (на 0,14 млрд грн, 125% від плану).