Україна завершила процес реструктуризації державних та гарантованих державою єврооблігацій на суму 20,5 мільярда доларів, що дозволило зменшити державний і гарантований державою борг на приблизно 9 мільярдів доларів.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Уряд повідомив про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за 13 серіями державних єврооблігацій та однією серією єврооблігацій, гарантованих державою, випущених «Укравтодором».

Реструктуризація передбачала обмін 13 серій державних єврооблігацій та однієї серії гарантованих державою єврооблігацій «Укравтодору» на загальну суму близько 20,5 мільярда доларів (або приблизно 24 мільярди доларів з урахуванням капіталізованих відсотків) на 8 нових серій єврооблігацій із номінальною вартістю 15,2 мільярда доларів.

Міністерство фінансів зазначило, що в результаті цієї угоди державний та гарантований державою борг України скоротився на приблизно 9 мільярдів доларів.

«Це означає номінальне зниження вартості боргу на 37% з першого дня дії угоди та зниження чистої приведеної вартості боргу на близько 60% (при ставці дисконтування 14%). Це одне з найбільших списань боргу у нещодавніх реструктуризаціях суверенного боргу», — підкреслили в міністерстві.

Завдяки угоді боргові виплати зменшуються на 93%, що дозволить заощадити 11,4 мільярда доларів протягом наступних трьох років. Крім того, витрати на обслуговування та погашення боргу до 2033 року скоротяться на 77%, що дозволить зекономити загалом 22,8 мільярда доларів.

«Так, критичні ресурси буде спрямовано на те, на що вони найбільше потрібні, а саме безпеку й оборону. Зміцнення довіри наших кредиторів та міжнародної фінансової спільноти продовжує бути нашим пріоритетом, навіть зараз, коли ми долаємо безпрецедентні виклики», — зазначив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.