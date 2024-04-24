У попередньому пакеті допомоги Сполучені Штати надали Україні ракети великого радіусу дії ATACMS, про що раніше повідомляли ЗМІ, а наразі й підтвердив представник Державного департаменту США.

Про це офіційно повідомив у Вашингтоні заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.

«Так, я можу підтвердити, що Сполучені Штати забезпечили Україну ракетами більшого радіусу дії ATACMS за розпорядженням президента», – зазначив представник Держдепу.

Президент Байден у лютому віддав негласне розпорядження своїй команді, яка займається питаннями нацбезпеки, відправити ці ракети українській стороні для їх застосування на суверенній території України. Відправку було здійснено в межах пакета допомоги, оголошеного США 12 березня, і ці ракети прибули в Україну у квітні, зазначив Пател.